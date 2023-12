Reprodução/Record TV A Fazenda: Sheherazade critica torcida de Márcia Fu: 'Parasita'

Rachel Sheherazade não poupou críticas ao jogo de Márcia Fu, de A Fazenda 15, durante uma live com Deborah Albuquerque nesta quinta-feira (30).

A ex-peoa expulsa do reality atacou os fãs da ex-jogadora de vôlei e afirmou que o público tem memória curta por não lembrar dos erros da rival no programa.





"As minhas mágoas em relação à Márcia tem a ver com o jogo. Eu vi que ela cresceu muito, ela acordou depois de ser desmascarada por vários grupos, de ser aquela pessoa sorrateira, que tenta se aproveitar das situações, é uma pessoa parasita", comentou ela.

A jornalista apontou que a peoa ganhou o coração do público através dos memes. "Ela está sempre em busca da proteção de outros, depois ela pega e traí. O público esqueceu isso. O que ficou mesmo foi a parte engraçada. Isso vai dos valores de cada um. Outras pessoas que conviveram com ela, a Alicia, o Sander, falaram uma coisa que eu já tinha falado: é insuportável a convivência com ela", completou.

Vale lembrar que desde a sua expulsão, Rachel Sherehazade faz campanha contra Márcia Fu e já afirmou que não mudará sua opinião por conta das piadas feitas pela peoa no reality.

🚨VEJA: Rachel Sheherazade critica o público que torce para Márcia Fu em #AFazenda : “Vai dos valores de cada um.” pic.twitter.com/nHqDcLrHXP — Central Reality (@centralreality) November 30, 2023





