Cezar Black se envolveu em uma nova polêmica em "A Fazenda 15". Na madrugada desta quinta-feira (30), o peão passou o chapéu de fazendeiro para o cantor que havia colocado na berlinda, Tonzão Chagas. O momento não gerou conflitos na casa, mas foi marcado por uma controvérsia nas redes sociais.





Antes de passar o chapéu para a "coroação" de Tonzão, internautas notaram que Cezar aproximou o item do próprio rosto. A ação gerou uma acusação de que o ex-BBB teria cuspido no objeto, enquanto outras pessoas sugeriram que ele apenas assoprou ou beijou o acessório.

As equipes dos peões se pronunciaram após o caso repercutir na web. O perfil de Chagas no X, antigo Twitter, apontou o cuspe e reprovou a "postura lamentável" de Black. "Um dia da caça, o outro do caçador. Completamente longe do fair play que tanto prega. São adversários no game? Ok! Agora isso é jogo sujo. Seguimos firmes e confiantes", escreveu.

Já a equipe do enfermeiro defendeu que a acusação é uma ação das pessoas que estão "empenhadas em prejudica-ló de todas as formas possíveis". "Desde o início vem sendo assim. Tentem cuspir com ar nas bochechas, é impossível! No vídeo podemos ver claramente ar nas bochechas de Black. Ele assoprou o chapéu, é completamente diferente", defendeu.

Diferente do que estão dizendo por aí, em nenhum momento Black "cuspiu" no chapéu antes de passar para o novo fazendeiro, Tonzão.



Cada dia que passa, as pessoas estão mais empenhadas em prejudica-ló de todas as formas possíveis. Desde o início vem sendo assim...



Veja abaixo o vídeo aproximado do momento polêmico:

Foi isso mesmo! O Black cuspiu no chapéu! Estupido! FORA KALLY

