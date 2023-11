Reprodução/Record A Fazenda: Black pede perdão ao público após polêmicas: 'Passei do ponto'

Cezar Black resolveu conversar com o público de A Fazenda 15 após as últimas polêmicas envolvendo seu nome. Com a namorada, Kally Fonseca, na roça, o peão afirmou que exagerou nas brigas.

O ex-BBB comentou a trajetória no reality e se desculpou por alguns posicionamentos. Os internautas acreditam que ele se refere aos comentários sobre a vida de Lucas Souza.





"Eu queria muito pedir perdão, principalmente porque eu errei muito. Errei muito, principalmente nas duas últimas semanas. Sinto que passei do ponto, sem querer. Sei que não carrego a culpa sozinho, todos aqui erramos, e um erro leva a outro erro", comentou ele.

Na sequência, o peão afirmou que reconhece seus erros. "Eu reconheço muito que eu passei do ponto, que errei, que entrei em temas que não dizem respeito a mim. Errei e me arrependo muito. Tentei ao máximo me controlar, ser um cara sensato, do bem, do coração e com jogo inteligente, mas sei que sou suscetível ao erro por ser humano".

Vale lembrar que Lucas desistiu após uma discussão entre ele e Cezar Black sobre uma foto de Jojo Todynho entre os pertences pessoais do militar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Cezar Black: "Queria pedir perdão pq errei várias vezes. Errei muito nas 2 semanas q antecederam a esta. Sinto q passei do ponto sem querer. Sei q não carrego a culpa sozinho (…) Mas reconheço que passei do ponto, q entrei em temas q não são da minha alçada. Me arrependo muito" pic.twitter.com/zsZIjn1nVd — Haftas Arden (@HaftasArden) November 30, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: