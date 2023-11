Reprodução/Record - 30.11.2023 A Fazenda 15: peoa vira o jogo na reta final; veja quem sai

Parece que a eliminação de A Fazenda 15 vai ser definida nos últimos minutos. Radamés, Kally Fonseca e Nadja Pessoa enfrentam o voto do público na décima roça.





Segundo a parcial da enquete das 18h15 do iG Gente, a cantora será a eliminada da semana com apenas 14,1% dos votos para ficar. Porém, Nadja vem logo na sequência com 19,2%.

Salvo da disputa entre as peoas, Radamés não corre o risco de sair do reality. O peão conta com 66,7% dos votos do público.

Como a roça foi formada?

Tonzão foi indicado pelo fazendeiro da semana, Cezar Black. Kally foi a mais votada pela casa e ocupou a segunda posição da berlinda. Com uma dinâmica diferente de "Restam dois", Nadja e Radamés não foram escolhidos pelos colegas e acabaram caindo na roça.

Quem você quer que fique em #AFazenda ? — iG Gente (@iggente) November 30, 2023





