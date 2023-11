Reprodução/Record - 28.11.2023 Lucas Souza falou do romance de Cezar Black e Kally Fonseca em 'A Fazenda 15'





Lucas Souza avaliou o relacionamento de Cezar Black e Kally Fonseca em "A Fazenda 15". O desistente da edição disse que a cantora "parece um cachorrinho" atrás do ex-BBB e lamentou como a ex-aliada do jogo está "obcecada" e "se perdeu" por conta do romance.





Em uma live da Record nesta segunda-feira (27), Lucas Selfie questionou se o influenciador via "amor" na relação ou se o enfermeiro "usava" a companheira. "Da parte dela, com certeza [tem amor]. Ela está obcecada. É Black, Black, Black o tempo todo, não tem outra conversa. Coitada, a Kally vai ver aqui fora", comentou.

Souza relembrou que via Black "debochar" de Fonseca no confinamento. "Ele excluía ela. Porque ele tem esse negócio de se achar o bonzão [...] e ele ficava alimentando isso nela. Ela ficava alimentando o ego dele e, para ele, estava tudo bem", opinou.

Lucas sugeriu que Cezar "dava um biscoito" para Kally quando a sentia afastada e caiu na risada ao fazer a comparação da peoa com um cachorro. "Desculpa falar esse termo, gente, mas ela parecia um cachorrinho atrás dele. Eu ficava com dó dela. Essa mulher deve estar carente, ela se perdeu totalmente", declarou, assumindo o "ranço" pelo casal no programa.

"Ela parece um cachorrinho atrás dele", dispara Lucas sobre o relacionamento de Black e Kally 🔥 #LiveAFazenda pic.twitter.com/dJOQx5kHuU — A Fazenda (@afazendarecord) November 27, 2023





Kally Fonseca entrou em "A Fazenda" comprometida, mas terminou o relacionamento com o cantor Alencar William durante o confinamento. A peoa tomou a decisão após desabafar da relação abusiva que vivia fora do programa e expressar sentimentos por Cezar Black, que inicialmente negou se envolver com a colega. O ex-BBB oficializou o romance com a cantora após um beijo em uma festa em 18 de novembro.



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: