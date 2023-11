Reprodução/RecordTV A Fazenda 15: formação da roça conta com nova dinâmica; saiba detalhes

A formação da roça desta terça-feira (28) vai mexer com a estratégia dos peões. A apresentadora Adriane Galisteu afirmou que não haverá puxada da baia e Resta Um.

Após a indicação do fazendeiro da semana, Cezar Black, e do voto da casa, os peões farão o Resta Dois, ou seja, os dois últimos participantes que sobrarem irão para a berlinda.





"Primeiro é o voto do Fazendeiro, voto pela casa, Poder Branco entra em ação e vai rolar um Restam 2. Começa um Resta Um e os dois que ficarem vão pra Roça", disse ela.

Além disso, o dono do Poder Branco é quem irá vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta-feira (29).

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

🔥 SURPRESAS! Galisteu revelou que a votação de hoje não terá Resta Um e nem puxada da Baia. A dinâmica de hoje é o "Restam 2". Entenda:



"Não tem Resta Um e não tem puxada da Baia. Hoje, temos Restam 2: primeiro é o voto do Fazendeiro, voto pela casa, Poder Branco entra em ação… pic.twitter.com/l3h4U5Kfyo — Antenados (@canalantenados) November 29, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: