A Fazenda 15: volta de André deixa Paiol em clima de velório; assista

A volta de André Gonçalves para a sede de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (23) dividiu a reação dos peões. Enquanto o ator era abraçado pelos aliados, Cezar Black, Shayan e Kally Fonseca não conseguiam disfarçar o descontentamento.

Integrante do grupo Paiol, Alicia X deixou o reality assumindo a vice-liderança do ranking de rejeições. A peoa obteve apenas 4,62% dos votos de apoio.

Após André voltar para a sede, Cezar Black e Kally Fonseca deixaram estampado o sentimento de decepção. A dupla optou ir para o quarto recalcular a estratégia adotada do jogo.

A VOLTA DO ANDRE E O TOMBO DO CEZAR BLAAAAACK! #EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/VHz63PxnIY — ATENÇÃO FOFOCAS (@atencaofofocas) November 24, 2023

Em determinado momento, Kally chegou a soluçar enquanto chorava. Ela foi consolada pelo companheiro Cezar Black. "A gente imaginava que poderia ter acontecido isso. Faz parte do jogo", tentou amenizar.

Enquanto acaricia sua esposa, Black dispara: "A gente imaginava que poderia ter acontecido isso. Faz parte do jogo." #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/JztLbuNTyN — Antenados (@canalantenados) November 24, 2023









