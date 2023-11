Reprodução A Fazenda 15: Alicia X deixa reality com rejeição; veja porcentagem

Eliminada! A influenciadora Alicia X é a participante que deixa "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (23). A peoa teve apenas 4,62% dos votos, assumindo a vice-liderança do ranking de rejeições da temporada.

Irmã de MC Daniel, Alicia X entrou no reality pelo Paiol, onde estava representando os influenciadores do Kwai, patrocinador do programa. Devido à primeira aproximação, ela entrou para a sede integrando o grupo dos paioleiros, composto por Cezar Black e Shayan.

A peoa deixa o reality em meio a rejeição, com apenas 4,62% dos votos de apoio. O grupo Paiol vem sendo alvo do grupo Pôr-do-Sol e dos Crias. Os telespectadores também mostram estar descontentes com a turma de Alicia X.

Veja o ranking de rejeição da temporada:

•Laranjinha — 4,43%

• Alicia X — 4,62%

• Henrique — 5,64%

• Nathalia — 5,77%

• Sander — 6,32%

• Jenny — 8,52%

• Simioni — 8,88%

• Cariúcha — 9,74%