A Fazenda: aliada aponta semelhança entre Kally e Black: 'Também mela a cueca'

Na tarde desta quinta-feira (23) Alicia X revelou para Kally Fonseca uma semelhança entre ela e o namorado Cezar Black em A Fazenda 15.

A influenciadora contou que o ex-BBB também sujou a cueca no confinamento. "Amiga, eu descobri uma coisa que você e o Black têm em igual também", disse ela.





Após ser questionada pela aliada, Alicia disparou: "Ele também mela a cueca dele".

"Mentira", comentou Kally. "Verdade, toda freada a cueca branca dele ali", afirmou Alicia.

"Vocês são tão perfeitos um para o outro", brincou a Paioleira.

"Eles são tão parecidos...", comentou Radamés que também escutava a conversa.

Ah o amor!



Alicia: "Amiga, eu descobri uma coisa que você e o Black tem em igual também. Ele também mela a cueca dele. Toda freada a cueca branca dele ali. Vocês são tão perfeitos um pro outro!" #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/7vC9gs8FTi — Antenados (@canalantenados) November 23, 2023





