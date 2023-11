Reprodução A Fazenda 15: Lucas ameaça cuspir em Cezar Black durante intervalo

A briga não parou! Após a apresentadora Adriane Galisteu chamar o intervalo do programa ao vivo, os peões Lucas Souza e Cezar Black voltaram a trocas ofensas. Anteriormente, ninjas tiveram que impedir que a briga escalasse para agressão física.

No intervalo, Cezar Black levantou para conversar com o parceiro Shayan, deixando o clima tenso. Alicia X, integrante do paiol, começou a criticar Lucas Souza.

Na tentativa de acalmar Lucas, aliados do peão deram conselhos e avisaram que os rivais estavam tentando provocá-lo, na tentativa de causar punição.

A briga escalou para troca de ameaças e o militar da reserva afirmou que voltaria a cuspir em Black.

🔥 MAIS TRETA! Lucas diz que vai cuspir novamente na cara de Black e o enfermeiro fala, de forma debochada, que ele se porta como um cristão e se porta diferente.



Alicia grita e diz que sempre soube quem era Lucas, desde o Paiol, enquanto Márcia pede para ela não dar atenção… pic.twitter.com/7SZ93P7LlJ — Antenados (@canalantenados) November 22, 2023