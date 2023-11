Reprodução A Fazenda 15: Kally detalha noite quente com Black: 'Beijo de cinema'

A cantora Kally Fonseca deu detalhes da noite quente com o enfermeiro Cezar Black. Na madrugada do último sábado (18), em "A Fazenda 15", a dupla trocou carícias em baixo do edredom e se beijou.



Em conversa com Alicia X neste domingo, Kally relembrou o momento íntimo com o ex-BBB. "Amiga, foi um beijo muito louco. Acho que foi o beijo que o Brasil mais estava esperando! Ele disse: 'O beijo que o Brasil estava esperando'. Foi um beijo de cinema! Ele falou: 'Ai, eu estava preocupado. Mais por você. Mas eu já não estava aguentando mais'".

Questionada por Alicia se a dupla teria dormido junto, Kally revelou que sim. "Eu dormi com ele, mas depois eu saí, porque não estava conseguindo dormir. Estávamos eu e ele ansiosos, mexendo para um lado e para o outro", detalhou.

O envolvimento de Kally com Cezar Black se tornou real na madrugada de sábado, após a festa de tema Espanha. Anteriormente, a peoa já tinha declarado estar apaixonada pelo enfermeiro, que dizia não corresponder o sentimento.

Kally sobre o beijo com Black: "Amiga, foi um beijo muito louco. Eu acho que foi o beijo que o Brasil mais tava esperando. Ele disse, 'o beijo que o Brasil estava esperando'. Foi um beijo de CI-NE-MA!" pic.twitter.com/2lqFLLdWQm — Dantas (@Dantinhas) November 19, 2023