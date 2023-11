Reprodução/PlayPlus 'A Fazenda': Galisteu revela qual o poder da Chama Laranja; veja

Adriane Galisteu revelou qual foi o poder escolhido pelo público para quem vencer a próxima Prova de Fogo em A Fazenda 15 (Record TV). Na dinâmica, os peões disputam os Poderes do Lampeão, e o vitorioso pode escolher entre as chamas Branca ou Laranja, que lhe conferem o benefício de interferir diretamente na formação da roça.



Os telespectadores votaram e decidiram o poder da Chama Laranja. Segundo a apresentadora, a opção mais votada foi a letra B: "Escolha um morador da baia que pode ser votado para a vaga de segundo roceiro".

Já o poder da Chama Branca, que é escolhido pela produção do reality, só será revelado ao vivo, durante a formação da berlinda. A Prova de Fogo acontece neste domingo (19), mas será transmitida pela emissora somente na segunda.

