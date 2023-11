Divulgação/Record TV A Fazenda 15: Sander é eliminado com 6,32% dos votos

Sander foi o oitavo eliminado de A Fazenda 15. Na roça com Lucas Souza e Márcia Fu, o peão conquistou apenas 6,32% dos votos para ficar no reality.

Adriane Galisteu liberou o militar primeiro, sem seguir uma ordem de votação. Na casa, o peão celebrou por não estar "tão cancelado".

E Lucas voltou pra Sede 👏 "Eu não sou tão cancelado", dispara o peão #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/6xNMK1mBqa — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2023









Somente com Márcia e Sander na varanda, a apresentadora anunciou que a peoa voltaria para casa. Durante a semana, os dois tiveram um atrito e com a eliminação do peão, a ex-jogadora de vôlei fez questão de conversar com ele.

Márcia Fu foi a segunda peoa a ser salva pelo público 🥳 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/Mv1gaHSC4r — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2023









A volta de Márcia para a sede gerou caras e bocas dos participantes do Paiol, principalmente Cezar Black e Alicia X.

Márcia Fu dedica o seu retorno à Sede para o seu filho ✨ Acompanhe! #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/yMUiOfVCaT — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2023





