Reprodução/Instagram A jornalista fechou contrato com uma casa de apostas

Rachel Sheherazade fechou o primeiro contrato de patrocínio após ser expulsa de "A Fazenda 15", mas cometeu uma gafe logo no primeiro dia de parceria com a marca.



Na terça-feira (14), ao anunciar a parceria com a casa de apostas Esportes da Sorte, Rachel Sheherazade errou o perfil da marca no Twitter, agora X. O erro foi corrigido pela ex-peoa uma hora depois, mas sem apagar o tweet anterior.

"Amores, só corrigindo, o @ correto é esse aqui", disse Rachel Sheherazade.

A gafe, no entanto, foi minimizada pelos fãs, que transformaram a parceria em um dos assuntos mais comentados da rede social. "Bora, mamãe, você merece", escreveu um. "Sem problemas, diva", disse outro, sobre a correção.

O contrato de Rachel Sheherazade com a marca é de R$ 120 mil por mês, segundo Perline. Anteriormente, a ex-peoa fechou uma parceria com o Kwai para transmissão de lives na plataforma.



Polêmica com dinheiro

Rachel Sheherazade explicou a polêmica de não ter comprado uma casa própria enquanto supostamente recebia R$ 200 mil por mês no SBT.

"Aconteceram muitas coisas na minha vida pessoal que a gente não costuma falar. Mas eu passei por um divórcio, em comunhão de bens, e eu tive de abrir mão de metade. 50% de tudo que tinha. A casa que eu tinha foi para meu ex-marido. E o que fiquei foi a poupança para mim e meus filhos", disse Rachel Sheherazade, no programa SelfieService.





"Saiu na imprensa e eu nem sei de onde tiraram essa cifra de R$ 200 mil. E que eu não tinha conseguido comprar a casa. Gente, calma, vocês não conhecem minha vida, minhas finanças, e o valor que realmente caia na minha conta. Eu cheguei em São Paulo com o menor salário do jornalismo [no SBT] e eu passei dez anos para ganhar um salário melhor", ponderou, ressaltando a questão do divórcio.