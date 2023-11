Reprodução/Record TV Rachel Sheherazade detona Márcia Fu: ‘Experimenta conviver’

Rachel Sheherazade acompanhou a formação da roça nesta terça-feira (14) e após diversos embates de Márcia Fu com os peões, a jornalista resolveu comentar a convivência com a peoa.

No perfil do X, antigo Twitter, a ex-peoa detonou a ex-colega de confinamento.





"Márcia Fu queimada entre os peões da Fazenda. Aqui fora pode até ser engraçada, mas experimenta conviver com essa mulher?!", escreveu ela.

Márcia Fu foi a mais votada da casa, com 7 votos, e sentou no segundo banquinho da roça.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Márcia Fu queimada entre os peões da Fazenda. Aqui fora pode até ser engraçada, mas experimenta conviver com essa mulher?! pic.twitter.com/k50F0L2jzO — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) November 15, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: