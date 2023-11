Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Sander critica atitude de Márcia durante Discórdia

A formação da roça gerou um embate entre Sander e Márcia Fu. Ao votar na peoa, o peão relembrou a fala dela na Discórdia, onde ela resumiu a sua vida como "uma historinha triste".

De acordo com ele, a ex-jogadora de vôlei estaria se referindo a luta dele contra as drogas. No ao vivo, ele desabafou sobre o caso.

"Ela menosprezou minha história se referindo à minha história como uma 'historinha triste'. Ela não me pediu desculpas, eu fiquei magoado, principalmente, por ela ter partilhado uma experiência dela. Eu acolhi. [...] Não é historinha triste porque minha história rendeu 2 livros e é com o que eu sustento minha família", disse ele.

