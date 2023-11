Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Márcia Fu faz forte desabafo sobre dependência química

Márcia Fu revelou durante a formação da roça, nesta terça-feira (14), que viveu com um dependente químico em casa. No ao vivo, ela fez um forte desabafo.

Tudo começou quando Sander votou na peoa e justificou relembrando a Discórdia, onde ela teria resumido a sua vida como uma "historinha triste", se referindo a luta contra as drogas do cantor.

"Para mim, o Sander tem uma historinha triste, sim, aqui dentro da Fazenda. Não falei da história triste dele lá fora, porque eu também tenho. Jamais desmereço quem é dependente químico, mas quero deixar um recado para todos os dependentes: eu me orgulho de quem está se tratando, dos que conseguem vencer e não destruir uma família como destruiu a minha. Quero falar que jamais menosprezo quem é dependente aí fora", justificou ela.

Em seguida, Márcia comentou sobre a criação do filho. "O pior do dependente é quem está ao lado dele [...] Eu tenho dentro da minha casa, eu mesma, que sustento o meu filho sozinha por conta dessa porc*ria", completou.

