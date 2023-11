Reprodução/Record - 14.11.2023 Kally Fonseca relatou perrengue com Tonzão Chagas em 'A Fazenda 15'





Kally Fonseca aproveitou uma dinâmica de "A Fazenda 15" para relatar um perrengue que teve com Tonzão Chagas, após um problema intestinal. A cantora fez cocô nas calças e explicou que o peão encontrou a calcinha suja dela na sala, mas não gostou que o cantor deixou o item exposto para os colegas.





Na dinâmica da discórdia, exibida no programa ao vivo desta segunda-feira (13), Kally levou os peões às risadas ao contar que "cagou nas calças". "Saí correndo para o banheiro, estava de vestido. Tirei a calcinha e coloquei dentro do roupão. Troquei a calcinha e fui para sala", relatou.

Fonseca foi para sala após o episódio e deitou no sofá, mas esqueceu que a peça íntima estava no bolso e deixou o item sujo cair no chão. "A calcinha estava com a 'freada' de b*sta [risos]. Aí o Ton pegou a calcinha e botou em cima do sofá, para todo mundo ver", declarou. A edição mostrou o momento em que Chagas se deparou com a calcinha no espaço.

A cantora "queimou" o peão na dinâmica da discórdia, já que devia selecionar algum participante para criticar e queimar uma foto dele. "Na realidade, então, eu que deveria te queimar, porque tive que meter a mão na calcinha suja. Constrangedor foi para mim", rebateu Tonzão.

🗣️ A edição de ontem exibiu o momento em que Tonzão se depara com a calcinha freada de Kally no meio da sala. #AFazenda pic.twitter.com/9VWnNZaANI — Antenados (@canalantenados) November 14, 2023





