Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Jaquelline, Márcia, Lucas e Sander compõe a roça da semana

Mais uma terça-feira e, com isso, mais uma roça foi montada em A Fazenda 15. Jaquelline, Márcia Fu, Lucas Souza e Sander se deram mal e estão na berlinda. Márcia não enfrenta a Prova do Fazendeiro após ser vetado.

Cezar Black, dono do Lampião da semana, resolveu ficar com o poder Branco e entregou o Laranja para Shayan. Assim, Shay poderia indicar alguém no lugar do fazendeiro Yuri, caso ele aceitasse receber R$20 mil.





Yuri negou o dinheiro e resolveu manter a indicação em Jaquelline. A indicação gerou um embate entre os dois sobre os embates desde o início do jogo.

Após diversos embates com os participantes, Márcia Fu foi a mais votada da casa, com 7 votos.

Com o poder Branco, Cezar Black pôde escolher entre ficar imune ou indicar o terceiro roceiro. Na estratégia, o peão escolheu a segunda opção e indicou Lucas.

Na dinâmica do Resta Um, Lily Nobre teve que salvar Tonzão ou Sander, e mais uma vez o cantor restou e ocupou o quarto banco. Assim, ele afirmou que seguiu o coração e vetou Márcia Fu da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (15).

