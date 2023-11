Marcela McGowan

Na temporada das fadas sensatas do BBB, a 20ª, a médica ginecologista Marcela McGowan ficou no topo da lista de favoritos por um bom tempo. A peoa era divertida, tinha bons posicionamentos e atraia o público. Entretanto, com a chegada de Daniel e Ivy, que levaram informações externas, Marcela acabou se perdendo no jogo. O romance breve com o modelo também influenciou a participante a brigar com as amigas de confinamento.