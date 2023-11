Reprodução/Instagram/Record TV MC Daniel comenta briga de Alicia e Márcia: 'Queria tirar minha irmã de lá'

MC Daniel apareceu nas redes sociais para criticiar a atitude de Márcia Fu durante o Jogo da Discórdia em A Fazenda 15 . Na ocasião, a peoa disse que o pai da influenciadora, que já morrei, deveria "ter vergonha dela".

Pelos Storie do Instagram, o funkeiro comentou o caso e, mesmo não concordando com o jogo da irmã, a ex-jogadora de vôlei não deveria trazer o pai da rival.





"Eu já percebi que ela escolheu as pessoas erradas para jogar dentro da casa e ela está sendo atacada por isso, mas o que aconteceu com a Márcia não existe. Você falar de alguém que já se foi, que faleceu, não existe, não tem argumento plausível para isso. Ela está errada e muito errada", disse ele.

Em seguida, o cantor explicou como está se sentindo. "Estou bem chateado, fiquei bem triste em ver a minha irmã escutando isso, de ver ela chorando e ver a Márcia, uma mulher mais velha, tomando esse tipo de atitude".

Por fim, Daniel afirmou que gostaria de ter tomado uma atitude em relação ao coração de Alicia. "Eu queria tirar minha irmã de lá", concluiu.

Mc Daniel, irmão da Alicia, se pronunciou nos stories sobre Márcia Fu ter citado o pai de Alicia que já é falecido dizendo que o mesmo onde estiver está decepcionado com a filha. #TropaDoX | #AFazenda | #AFazendaNoKwai pic.twitter.com/pwzD9N72UG — Alicia X 🙅🏻‍♀️ (@AliciaXOficial) November 13, 2023





