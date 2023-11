Reprodução/Instagram Simioni ameaça expor contrato de casamento de Jenny após polêmica com Shay

Kamila Simioni rebateu a falas de Jenny Miranda em entrevista com Lucas Selfie. A ex-peoa afirmou que a ex-aliada de jogo investiu pesado em Shaya n durante a participação em A Fazenda 15.

Com a viralização do vídeo, Simioni fez questão de aparecer nos Stories do Instagram para rebater a colega de confinamento.





"Eu estou bem quietinha aqui na minha, focada nas minhas coisas, não estou comentando p*rra nenhuma e pretendo continuar não comentando [...] Mas, para tentar finalizar, eu não sou mãe chocadeira que bota filho no mundo e larga com os outros. Meus filhos moram comigo, a responsabilidade total é minha, eu que luto por eles, eu trabalho por eles, eu cuido deles", começou ela.

Segundo a ex-peoa, a influenciadora está lhe usando para entrar na mídia. "Então, meus amores, continuem me deixando quietinha, parem de citar o meu nome. Engraçado, para ter engajamento tem que falar da Kamila [Simioni]. Todos os momentos o meu nome é citado, pretendo continuar caladinha para não ter que mostrar alguns contratos, quer dizer, um contrato", comentou.

Em seguida, Simioni insinuou que o casamento de Jenny é marketing. "Não existe casamento, existe um contrato por trás disso tudo que vocês estão vendo. Eu tenho um dossiê de todas essas pessoas, eu tenho foto, cópia do contrato", declarou.

"Então, por favor. Vocês não precisam usar o meu nome para continuar tendo engajamento. Se eu fosse vocês, eu parava de citar o meu nome, porque quando eu começar a soltar o de vocês, vai dar m*rda", finalizou ela.

