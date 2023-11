Reprodução João Guilherme faz mistério sobre uso de drogas: 'Só orgânicos'

O ator João Guilherme fez uma declaração suspeita nesta sexta-feira (10) em meio à polêmica de um avião com meia tonelada de cocaína pousar na fazenda do pai, o sertanejo Leonardo. No X, antigo Twitter, o jovem de 21 anos deu indícios que é a favor do uso da maconha.

Mais cedo, João Guilherme causou polêmica ao comentar o caso policial envolvendo a propriedade da família. Um carregamento com 450kg de pasta base de cocaína foi apreendido pelas autoridades.

"JURO QUE NÃO TEM NADA A VER COMIGO, mas poderia rsrs", declarou, fazendo mistério.

Em outra publicação que foi apagada, João escreveu: "Acho mais que justo replantarem ali mesmo na fazenda qualquer planta que possa (hipoteticamente) ter sido arrancada da natureza, um absurdo!".

Por fim, após internautas apontarem que a carga apreendida pela polícia era de cocaína, João Guilherme se manifestou fazendo suspense sobre um possível apoio ao uso recreativo da cannabis.

"Branco não, só orgânicos", comentou, adicionando um coração da cor verde.

