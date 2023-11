Reprodução/Record TV A Fazenda: Radamés e Márcia discutem após acusação de traição no jogo

Radamés e Márcia Fu protagonizaram uma discussão em A Fazenda 15 ao tentarem lavar roupa suja sobre o abalo na relação e no jogo.

Tudo começou quando a peoa afirmou que o peão a traiu. "Não gostei de um monte de coisa que você faz", disse ele.





"Então vamos parar", respondeu ela. "Você está tentando inverter o negócio", rebateu o peão.

"Você também me traiu, você foi o primeiro", comentou ela. "Traí não. Eu te traí? Não, ela está querendo inverter", declarou ele.

Antes da discussão, Márcia pediu para Tonzão conversar com Radamés sobre a fofoca de Simioni.

"O que você jogou no ar parece que ela falou que eu estava dando em cima de você, eu estava olhando para você com outros olhos. Foi o que você falou. Isso é uma coisa muito séria. Você chora e sai. Você joga o negócio no ar, você não explica. Não conversa mais comigo. Se não quer me dar clareza, esquece", comentou ele.

🔥 Radamés e Márcia entram num looping infinito de discussão.



Márcia: "Não tem como eu trazer uma coisa com clareza se não sei se é verdade. Não posso falar uma coisa que não tenho certeza, da mesma forma que ela falou o negócio do Ton, que não era verdade! Agora posso pedir um… pic.twitter.com/IflDJWcGuR — Antenados (@canalantenados) November 8, 2023





