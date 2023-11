Reprodução 'A Fazenda 15': Nadja acusa Yuri de chamar Lucas de afeminado

A formação da roça desta terça-feira (8) foi agitada! Durante a dinâmica, Nadja Pessoa acusou Yuri Meirelles de ter chamado Lucas Souza de afeminado. A peoa usou a declaração para dizer que não compactua com brincadeira ofensivas do grupo dos crias.

A veterana de realities da Record se rebelou após ser a mais votada pela casa. "Já era esperado o voto de todos os crias virem em mim, né? Eles são assim, Brasil. Eles gostam, sim, de ofender as pessoas, ficar de piadinha, ficar jogando bola, quem é a menos gostosa aqui na casa, quem não é gostosa, passa o dia inteiro soltando piada, Yuri, graças a Deus que eu não colo com vocês, porque os meus valores, a minha essência, não combina com a sua. Não combina com o seu grupo, graças a Deus, porque no dia que você ficou imitando o Lucas, o jeito dele, dizendo que ele era afeminado, ficou horrível para você".

Na época de condutas homofóbicas direcionadas ao participante Lucas Souza, a produção do programa interferiu através de Adriane Galisteu, que deu uma bronca coletiva no grupo.

Posteriormente à fala de Nadja Pessoa, Lily Nobre defendeu o grupo dos crias, dizendo que nenhum participante teria comparado as mulheres em relação a serem "gostosas" e sim, "bonitas".









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.