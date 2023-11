Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Lily causa nova punição e bate-boca com peoas

Lily Nobre causou a sua quinta punição em A Fazenda 15 e deixou os peões 48 horas sem academia.

A famosa molhou as mãos na pia enquanto arrumava o cabelo e recebeu a negativa da produção. Ela está na baia e, por isso, não pode usar a pia da sede.

Ao perceber o erro, a peoa se desculpou com os participantes, porém, rolou bate boca com Jaquelline e Nadja Pessoa.

"Não é a punição, é passar o negócio e ficar rindo. Sim, fiz uma de propósito e assumi meu erro. Toda vez que tá tendo por sua causa, você fica rindo", disse Jaque.

E Lily rebateu: "Todo mundo ri. Você fez de propósito, o meu tá sendo sem querer. É feião fazer de propósito".

Nadja então entrou na briga: "Tem que prestar atenção, gente".

"Por que você não fez esse show quando eu tinha tomado a punição? Você estava aqui, tá fazendo show agora! Quando eu tomei, você estava aqui rindo", declarou Lily.

"Fica na tua. Cala a boca. Não fala nem comigo", respondeu Nadja.

"Quando eu falo contigo? Você é a mesma coisa que nada. Quer fazer graça, coloca a melancia na cabeça", completou Lily.

🔥 BARRACO! 🗣 Nadja e Jaquelline se estressaram com punição de Lily e pela peoa ficar de piadinha. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/ECjWme3Z4W — Antenados (@canalantenados) November 7, 2023





