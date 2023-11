Reprodução/ PlayPlus A Fazenda: Nadja e Jaque esclarecem brigas externas citadas no reality

Nesta terça-feira (7), Nadja e Jaquelline tiveram uma conversa em "A Fazenda 15". As dias esclareceram brigas de fora do reality, que foram citadas em uma discussão no programa.



Na ocasião, Jaquelline citou que Nadja teria divídidas com ela fora do reality e que Raíssa Barbosa teria "avisado" a ex-BBB sobre a ex-Power Couple.



Na conversa, a peoa do grupo pôr do Sol disse que não citou as informações externas para atingir Nadja, mas como forma de defesa. Ela disse que achava que era amiga da ex-Power Couple e ficou surpresa quando a ex de D'Black negou a amizade.



Nadja, então, disse que comprou briga com a casa inteira por causa de Jaquelline e sempre esteve ao lado dela. "Do nada, tu cola com a Alícia e começa os deboches. Eu olhava e pensava: 'O que eu fiz com a Jaque?'". A ex-Power Couple contou que ficou com ranço e se afastou.



Nadja e Jaquelline estão esclarecendo as conversas lá de fora, sobre roupas, caronas, Raíssa Barbosa e rolês de influenciadores.



Jaque diz que não falou as coisas para atingir Nadja, mas como forma de defesa pois a peoa havia dito que não era sua amiga, porém acreditava que era… pic.twitter.com/QVfiCZQxBi — Antenados (@canalantenados) November 7, 2023













Jaque, então, pediu desculpas pelas falas, pois estava alterada e não teve atenção de atacar Nadja.



Nadja diz que Jaquelline falou muitas coisas que a desmereceram e a botaram no chão. Jaque pede desculpas, pois estava muito alterada. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/BOjCb6MlbK — Antenados (@canalantenados) November 7, 2023













