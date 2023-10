Reprodução Instagram - 19.09.2023 Raissa Barbosa e Nadja Pessoa

Na madrugada desta quarta-feira (18), Raissa Barbosa usou o X, antigo Twitter, para esclarecer a polêmica que tem com Nadja Pessoa, que está em "A Fazenda 15". No reality, Jaquelline voltou a dizer que a ex-peoa teria a avisado sobre a ex-Power Couple e internautas resgataram falas em que Raissa afirma que Pessoa teria uma dívida com ela.



Leia também A Fazenda 15: web pede expulsão de Simioni após peoa apalpar Shayan

Barbosa, então, usou as redes sociais para explicar a rivalidade com Nadja e a polêmica da dívida. "Eu prometi pra mim mesma que não tocaria mais no nome da " pessoa lá", mas como me colocaram de novo no meio de uma treta que eu nem tô, só vou deixar claro que ela não me deve nada!!! O dinheiro que eu emprestei pra ela, ela já me pagou!!", escreveu ela.



"A minha única chateação foi ser acusada de ser ladra, e ela dizer que não éramos amigas, (eu não empresto dinheiro pra quem não é meu amigo) foi só isso. E tá tudo bem!", completou.



A minha única chateação foi ser acusada de ser ladra, e ela dizer que não éramos amigas, ( eu não empresto dinheiro pra quem não é meu amigo) foi só isso. E tá tudo bem! — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) October 18, 2023









Entenda o que aconteceu



Além de ter falado que foi "avisada" por Raissa, Jaquelline já acusou, dentro do reality, Nadja de não ter pagado uma dívida que teria com ela. A ex-BBB afirmou que bancou gastos de uma viagem e deu uma carona para a ex-Power Couple, que não a ressarciu.



As falas de Jaquelline repercutiram e internautas resgataram um comentário de Barbosa sobre um dívida de Nadja. Em um space, no X, Raissa teria ficado surpresa pela ex-Power Couple dizer que elas não eram amigas e afirmou que a considerava amiga sim, já que arcou com gastos de Nadja em uma viagem para Dubai.



RIVAIS? Cotadas para o paiol de #AFazenda15 , Nadja Pessoa e Raissa Barbosa se estranharam na web: "Não tinha dinheiro nem para comer." pic.twitter.com/F7lUa6dppi — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 12, 2023













+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente