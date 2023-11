Reprodução 'A Fazenda 15': Alicia X ganha Lampião; veja quem foi para a baia

O jogo da semana começou a ser formado! Neste domingo (5), a influenciadora Alicia X venceu a prova de fogo, ganhando o poder do Lampião. Perdedores da dinâmica, Lily Nobre, Yuri Meirelles, André Gonçalves e Jaquelline estão na baia.



No início da tarde, foi realizado o sorteio de bolinhas coloridas para decidir quem participaria da prova do Lampião. Pôde concorrer ao poder quem tirou as bolinhas brancas e amarelas.

O funkeiro Tonzão foi sorteado com a bolinha branca, mas devido o pé machucado pôde escolher outro participante para ir no lugar dele. Alicia X foi a peoa escolhida por ele.

Sorteados: Jaquelline, Alicia (substituindo Tonzão), Lily, Radamés, Yuri e André.

A prova foi realizada simultaneamente entre as duplas e envolvia completar tarefas, passando para o colega concluir a última etapa. Os peões se vestiram de raposas.

