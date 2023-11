Reprodução A Fazenda 15: Cezar Black abaixa sunga e mostra intimidade a WL; vídeo

O enfermeiro Cezar Black rompeu a barreira da intimidade em "A Fazenda 15". Em vídeo que circula nas redes sociais, o peão aparece brincando com o influenciador WL até o momento em que abaixa a sunga mostrando o bumbum para o colega.

O ex-participante do BBB estava tomando banho ao lado de William Guimarães e Shayan Haghbin. No programa, todos os participantes são obrigados a tomar banho com trajes íntimos.

No vídeo, Cezar Black abaixa a sunga, mostra o bumbum e fala "receba". Apesar da brincadeira, WL fica envergonhado e se vira para a parede.

