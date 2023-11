Reprodução MC Ryan SP deu bronca na plateia após objeto ser jogado no palco





MC Ryan SP se apresentava na 42ª Tusca (Taça Universitária de São Carlos), na madrugada deste sábado (4), quando encerrou a apresentação após uma pessoa da plateia jogar um objeto no palco.

O funkeiro ficou irritado com a ação: "Cadê o macho? Cadê o machão? Foi ele? Por que você tacou o bagulho em mim? Não fiz nada para você, mano!", disse o artista irritado.

A apresentação foi encerrada por volta de 5h da manhã e durou apenas cerca de 20 minutos. "Você quer que eu vou embora? Não quer ver meu show. Não curte funk? Então, pai. Deixa eu fazer meu show de boa, não tô te atrapalhando em nada. Bota o fone no ouvido", reclamou o MC.

Depois da bronca, ele volta a cantar, mas apenas por 20 segundos, e abandonou o palco sem completar o último verso da música "Felina". Veja o momento:













Alguns internautas criticaram a atitude do MC. "MC Ryan SP surtando e abandonando o palco com 20 minutos", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. "O MC Ryan SP surtando no Tusca com o autotune ligado foi top coisas mais engraçadas do ano", brincou outra.



