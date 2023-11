Reprodução/Record TV A Fazenda 15: peões levam duas punições seguidas; veja

A manhã começou agitada em A Fazenda 15. Neste sábado (4), os peões levaram duas punições seguidas.

Na primeira, WL levou água para Lily Nobre, que fazia o trato dos animais. Pela regra, é proibido levar bebidas ou alimentos para a área dos bichos.





Minutos depois, Kally Fonseca entrou na piscina usando o microfone, o que também é proibido.

Com todos na sala, a produção anunciou que, pela primeira infração, eles ficaram sem ovos até a próxima reposição. E pela segunda, 48 sem gás.

🚨 PUNIÇÃO! Sem ovos até a próxima reposição (1 semana) e 48 horas sem gás. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/GRyax9COe4 — Antenados (@canalantenados) November 4, 2023





