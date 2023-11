Reprodução/Record TV A Fazenda: Kally chora de raiva após Lucas se recusar a conversar

Na noite desta quarta-feira (1), Kally Fonseca tentou conversar com Lucas Souza sobre a briga que os dois tiveram no meio da discussão de André Gonçalves com o Paiol durante a formação da roça em A Fazenda 15.

A peoa foi acordar o peão para eles terem uma conversa, mas recebeu uma negativa do militar. "Eu não estou bem! Você não está vendo que eu não estou bem, que eu não levantei da cama hoje?", disse ele.





Após sair do quarto, a cantora desabafou com Alicia X e Lily Nobre. "Eu só quero saber se vai ter papel de macho e de homem aqui dentro e assumir os BOs", disse ela.

"Ele não quer se comprometer. Ele falou que não tava bem. E você tá bem? Ouvindo piada o dia inteiro e o dia inteiro pensando nisso? O mundo gira em torno do umbigo dele", opinou Alicia.

"Tá bem sim. Glória a Deus que a melhor foi que eu fiz foi não me aliar mais minha imagem, fidelidade, amor e confiança. Tive que ouvir engolindo o que eu ouvi", completou Kally.

Na sequência, a peoa chorou de raiva. "Que ódio! Tá com medo! Falsidade do cão! Eu estou com tanto ódio, com tanto ÓDIO! Eu odeio que falem uma coisa que eu sou uma coisa sem eu ser. Ontem, eu me segurei naquele ao vivo ali. Falsidade do cão", desabafou.

"Não faça nada que você vai se arrepender. Não perca sua razão", aconselhou Alicia.

"Que ódio! A pessoa tenta ser boa e é apontada como mentirosa! E fica fingindo que tava dormindo. Ele tá com medo de dizer porque ele sabe o que ele fez. Tive ódio porque eu tive educação o ao vivo e eu me segurei. Sempre fiquei tentando defender esse povo de tão burra que eu sou", lamentou Kally.

