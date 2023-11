Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Shay compara sua expulsão à de Rachel: 'Fui campeão moral'

Na tarde desta terça-feira (31) Shayan conversou com Radamés e comparou a sua expulsão de A Fazenda 14 com a de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15.

O peão foi retirado da edição anterior após uma briga física com Tiago Ramos.





"Quando eu fui expulso, a Babi comprou minhas brigas. Elas me acusavam de coisas tipo crime e ela falava que não era isso. Ano passado, aconteceu igual a Rachel. Me falaram que fui campeão moral", disse ele.

E opinou sobre a ex-peoa: "Acho que a Rachel pode ser a campeã moral dessa edição, talvez".

O iraniano pontuou que a discussão da jornalista com Jenny Miranda não precisava ter acontecido. "O que falei e sempre falo: ela devia ter evitado essa briga com a Jenny", declarou.

"Fiquei muito mal mesmo, mas tem coisas que a gente não tem controle", desabafou ele.

