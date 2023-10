Reprodução 'A Fazenda 15': Kamila Simioni é eliminada com rejeição

A peoa Kamila Simioni foi a quarta eliminada de "A Fazenda 15"! Nesta quinta-feira (26), foi definido a disputa da roça entre Cezar Black, Kally e a influenciadora eliminada. A participante deixa o reality com 8,8%, entrando para a lista de rejeições da temporada.

A peoa deixa o programa após ter sobrado na dinâmica do Resta Um. O grupo aliado de Simioni teria combinado de Márcia Fu a salvar. No entanto, a atleta fugiu do combinado na hora da votação.

Simioni eliminada e Kally Fonseca entregando uma comemoração raiz com sua permanência. AMEI #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/fi1dymj3VX — JANIELSON (@euosodrac) October 27, 2023













Kamila Simioni ocupa o terceiro lugar na lista de rejeições da temporada. A peoa eliminada passou a frente de Cariúcha, mas ficou atrás de Laranjinha e Nathalia Valente.

Veja o ranking:

1º lugar: Laranjinha - 4,43% (2ª roça)

2º lugar: Nathalia - 5,77% (1ª roça)

3º lugar: Cariúcha - 9,74% (3ª roça)

Relembre a formação da roça:

A fazendeira Jenny escolheu a cantora Kally para ocupar o primeiro banco da roça.

Lucas Souza foi o mais votado da casa, com 7 votos.

Tonzão direcionou a chama laranja para Cezar Black. O poder substituía a dinâmica de puxar um participante da baia e tornava o destinatário em terceiro roceiro.

O ex-BBB também recebeu R$ 10 mil da chama branca.

A dinâmica do Resta Um indicou a influenciadora Kamila Simioni como a quarta participante a integrar a roça.

A peoa vetou Cezar Black de participar da prova do fazendeiro.

Lucas Souza venceu a prova do fazendeiro, deixando a roça

