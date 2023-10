Reprodução/Record - 30.10.2023 Kally Fonseca e Lucas Souza brigaram em 'A Fazenda 15'





Kally Fonseca voltou a causar polêmica na manhã desta segunda-feira (30) em "A Fazenda 15". Após a cantora irritar o grupo "pôr do sol" na última madrugada e afirmar que Jaquelline Grohalski estava no "clube da Luluzinha" com Lucas Souza , o influenciador tirou satisfação com a peoa e gerou uma briga que terminou até em pratos quebrados.







Fonseca expressou que não gostou de ser excluída de uma estratégia do casal no último jogo da discórdia e o ex-marido de Jojo Todynho questionou a postura da cantora no jogo. A discussão evoluiu para Lucas oficializando o rompimento da aliança com a peoa, ressaltando que não iria mais articular estratégias com ela no reality show e criticando a aproximação dela com paioleiros.

Durante a confusão, Kally se irritou e jogou um prato na pia, quebrando o objeto e mais itens da cozinha. Tonzão Chagas e Yuri Meirelles interviram no momento, tomando cuidado para retirar os pedaços quebrados do local. Lucas continuou batendo boca com a cantora na ocasião, afirmando que ela achava que o casal era "burro".

Souza pedia para "conversar" com Fonseca, enquanto a peoa gritava que a situação era uma "falta de respeito" com ela. Na área externa, Jaquelline tentou conversar com a então aliada, mas Kally negou e a ex-BBB se sentiu ofendida pelo comportamento da amiga.

"Já deu vários shows para cima de mim, sei muito bem dar show e levantar minha voz. Cansei, estou cansada de ser maltratada. Não sou bicho, sou gente", reclamou Grohalski. Confira abaixo vídeos com a evolução da briga:

