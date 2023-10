Reprodução/Record TV A Fazenda: após briga, Black diz sobre peoa: 'Não quero com a gente'

Parece que A Fazenda 15 vai contar com mudanças nos próximos dias. Na tarde desta segunda-feira (30), Cesar Black comentou a decisão de Kally Fonseca em deixar o grupo Pôr do Sol para se juntar aos Paioleiros.

Em conversa com Shayan e Alicia, o peão afirmou que não queria jogar com a cantora.





"Teve mais prejuízo do que lucro, a gente, na verdade, não se beneficiou em p*rra nenhuma e a gente se colocou na roda", disse ele.

Black relembrou as confusões envolvendo a peoa. "A gente só se lascou, foi a briga com a Jenny, foi o negócio dela bêbada, a gente ficou preocupado e nem falou [na discórdia]".

"No dia que ela veio com esse papo de estou apaixonada, tive maior atenção em ouvir, fiquei muito preocupado, porém sentei e falei com ela: 'Kally, vai continuar bebendo?'. Ela: 'vou'. [Eu falei:] 'Bebida que faz você ficar jogando isso para fora? Vai continuar? Isso está me prejudicando, então vou me afastar, não tenho mais relação, não vou mais ficar com aquela troca de carinho de amigo e não me sinto responsável por seus atos'", desabafou.

Após citar o ocorrido, o ex-BBB declarou: "Esse é um dos motivos de eu falar não quero Kally jogando com a gente".

"Nós temos a proteção que é só nós três, e acabou. Vou continuar falando de jogo com ela, porque ela me ouve e eu gosto de falar a minha opinião para ela, vou continuar tratando com todo carinho possível, porém não me sinto responsável em protegê-la", completou.

A influenciadora opinou: "É isso, concordo plenamente com você", disse.

