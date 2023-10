'A Fazenda 15': noite tem fim de casal e Simioni esclarecendo mentiras

Jaque e Lucas conversaram e o romance chega ao fim

Lucas foi tentar conversar com Jaque e afirmou que está gostando de ficar com ela no reality e quer "deixar as coisas rolarem". Jaque disse que também estava gostando de ficar com Lucas "até mais que esperava", mas afirmou: "Você me magoou. Eu sou 8 ou 80, já me conheço. Não gosto de ficar de mentira. [...] Você tem muita coisa mal resolvida. Não dá para me envolver com alguém assim, é f*da para mim". A ex-BBB ainda afirmou que será "melhor amiga" de Lucas no reality.