Lucas redefine relação com Jaquelline: 'Amigos'

Após Simioni e Lily afirmarem que Jaquelline queria beijar Tonzão em "A Fazenda 15", Lucas pediu para que ele e a ex-BBB voltassem a ser só amigos. Jaque e o ex de Jojo Todynho vivim um affair dentro do reality.



A afirmação sobre o interesse de Jaquelline em Tonzão foi feita durante a dinâmica do último domingo (21). No entanto, após a repercussão do comentário, a equipe da ex-sister mostrou que, na realidade, ela brincou que beijaria "outro homem" antes da festa na sexta-feira (20), mas não mencionou ninguém. Em seguida, Jaque disse a Alicia X que ficaria só com Lucas.



VAR? Temos! Depois de tanto Lily e Simioni confirmarem algo inexistente contra Jaquelline, viemos com os fatos para vocês. Assistam e tirem suas próprias conclusões! 😉



Simioni que tanto diz que não fala algo sem ter certeza, foi pega na mentira novamente! #TeamJaque #AFazenda pic.twitter.com/28XUbRzVHY — Jaquelline 🌸 (@JaqueGrohalski) October 23, 2023

Na conversa, com o ex de Jojo, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (23), Lucas questionou a ex-sister: "Fiquei meio confuso depois do que você falou na gincana lá. Falou que realmente não sabia se tinha falado ou não, se falou brincando."

Jaquelline respondeu: "Porque eu não lembro. Não vou confirmar, não vou falar que não. Se ela está falando que falei... eu não lembro, em nenhum momento, de ter falado o nome do Tonzão. Até porque eu não vou ficar brincando e falando. Se ela está falando que falei, como eu vou negar?".

Em sgeuida, Lucas sugeriu: "Amigos, então?". A ex-BBB confirmou com a cabeça e disse que entende a decisão do peão, já que eles não tinham "nada sério". No fim da conversa, o aliado pediu um abraço, mas ela recusou.

Será o fim do suposto romance entre @lucassouzaofl e @JaqueGrohalski ? Qual a sua opinião?



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/Uvj4VzNUq3 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 23, 2023

















