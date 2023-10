Reprodução/Record - 22.09.2023 Bia Miranda participou de 'A Fazenda 14'; Jenny, mãe da influenciadora, integra atual edição do reality

O caos reinou em "A Fazenda 15", nesta quinta-feira (19). Rachel Sheherazade foi expulsa do reality após ser acusada de agredir Jenny Miranda. Alguns peões e até internautas afirmaram que a influencer teria provocado a jornalista, visando a expulsão, e o nome de Bia Miranda, filha de Jenny, tomou conta do Twitter.



A vice-campeã de "A Fazenda 14" cortou laços com a mãe e já acusou a peoa de fazer estratégia de vítima no programa. Deste modo, internautas começaram a dar razão a Bia após o episódio de expulsão.



"A Gretchen e a Bia Miranda avisaram quem era essa Jenny", disse um usuário. "Felizmente, sempre acreditei na grandiosa Bia Miranda", escreveu outro.



Bia Miranda nunca errou, AGORA TODO MUNDO VIU A INFELIZ QUE É JENNY MIRANDA. pic.twitter.com/b48uPlT3dp — pedrocaaa (@pedrocabooks) October 19, 2023





AGORA ESSA PALHAÇA FAZ VOZINHA DE CHORO E POBRE COITADA! QUEE ÓDIO DESSA CORNA. BIA MIRANDA VC SERÁ VINGADA #AFazenda pic.twitter.com/9ISeS8ZtHm — mari (@httpmariarruda) October 19, 2023





A cara dessa mulher que vai sair pior do que entrou e ainda mais mal caráter ainda.



Bia Miranda acreditamos em Você! #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/NGnjaWHJyx — Desembuxa Online (@DesembuxaON) October 19, 2023





















Expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15



Rachel Sheherazade foi expulsa de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (19). A peoa deu início a uma confusão generalizada após se recusar a fazer o trato dos animais teve um embate direto com Jenny Miranda.



Espectadores especularam que o momento de uma possível agressão da jornalista contra a influenciadora aconteceu enquanto o sinal do PlayPlus foi cortado pela Record.

A expulsão de Rachel foi confirmada pela Record em um comunicado aos peões. "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo", informou a produção.

A Record prometeu exibir a cena que motivou a expulsão no programa ao vivo desta quinta-feira (19). "Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet", concluiu o aviso.









