Reprodução/PlayPlus 'A Fazenda 15': Jenny detalha agressão de Rachel Sheherazade; veja

A influenciadora Jenny Miranda revelou detalhe da agressão de Rachel Sheherazade. Nesta quinta-feira (19), a jornalista foi expulsa de "A Fazenda 15" após infringir regra sobre integridade física de outros participantes.

Aos colegas, Jenny apontou que durante a briga teria mandado Rachel Sheherazade "calar a boca". A jornalista teria se revoltado e tentado barrar a mãe de Bia Miranda.

"Ela gritou comigo, eu gritei com ela. Ela me empurrou, botou a mão assim na minha boca", acusou.

A ex-âncora do SBT teria machucado o lábio de Jenny Mirando ao bater com a mão na região. A cena não foi exibida ao público e a emissora Record TV aguarda para divulgar a briga no programa desta noite.

"Tenha sua consciência tranquila, o Tonzão contou tudinho como foi. Você não incentivou isso, você foi lá pra ajudar ela", disse Nadja Pessoa. "Já foi tudo averiguado pelas câmeras, não vou dar satisfação", rebateu Jenny.

Simioni diz que a mãe de Bia Miranda não deve se culpar: "Mesmo se tivesse incentivado, não dá o direito dela meter a mão na cara. Reality é isso, cada um tentando ter seu equilíbrio emocional".

Jenny dá sua versão sobre a agressão de Rachel #AFazenda pic.twitter.com/gnrgsht9rf — ālyson™ (@empadao_) October 19, 2023

A briga foi desencadeada na manhã desta quinta-feira quando Jenny Miranda, sob o cargo fazendeira, dividiu as tarefas rurais entre os outros participantes.

A influenciadora direcionou Rachel Sheherazade para o trato das ovelhas e foi contrariada pela jornalista, que alegou estar com dores. Jenny não cedeu e a rival se recusou a fazer a tarefa.

Pela desobediência, a produção puniu todos os participantes a ficar 48 horas sem gás. Rachel Sheherazade foi criticada e a partir disso protagonizou o embate decisivo com Jenny, que acarretou a eliminação da jornalista.

