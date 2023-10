Cariúcha

A decepção com a peoa, terceira eliminada, acontece após muita expectativa do público para que a cantora causasse em brigas no reality, já que ela é conhecida pelas confusões fora do programa. No entanto, Cariúcha optou pelo baixo nível e ultrapassou o limite do entretenimento, apresentando até falas homofóbicas ao brigar com Lucas Souza.