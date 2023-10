Reprodução/Facebook/A Fazenda Cariúcha, Márcia Fu e Shayan Haghbin estão na roça de 'A Fazenda 15'

Mais um participante deve deixar o reality A Fazenda nesta quinta-feira (12). Cariúcha, Márcia Fu e Shayan Haghbi estão na berlinda, e um deles pode ser o terceiro eliminado da atual edição.

O resultado parcial da enquete do iG Gente aponta para a saída de Cariúcha do programa. A cantora fica para trás na disputa com Márcia e Shayan, com apenas 13,1% das intenções de voto.



Vale reforçar que em A Fazenda o público vota em qual participante deseja que permaneça na casa , ao contrário do que normalmente acontece no Big Brother Brasil, por exemplo.

A ex-jogadora de vôlei segue com a maior vantagem, com 50,1%, e é a favorita a continuar no reality. Já Shayan agora detém 36,8% das intenções de voto. Mais cedo, em disputa acirrada, o peão aparecia como o possível eliminado.

Quem deve ficar em "A Fazenda 15"? Cariúcha, Márcia Fu ou Shayan Haghbi? Vote abaixo:

🚨Votação da Roça!



Quem você quer que fique em "A Fazenda 15"? #AFazenda #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) October 12, 2023

Vale lembrar que a enquete do iG não tem nenhuma relação com o resultado oficial da roça e é apenas um termômetro para avaliar a intenção de voto dos telespectadores do reality. O eliminado de hoje só será apresentado pela Record durante o programa ao vivo.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente