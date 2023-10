Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Black diz que ficou chateado com número de seguidores pós BBB

Cezar Black falou muito sobre o BBB 23 durante uma conversa com Kally Fonseca e Henrique em A Fazenda 15. Em um momento, o peão contou que ficou chateado com o número de seguidores após o reality da Globo.

O enfermeiro afirmou que esperava mais da sua performance nas redes sociais durante o programa. "Saí com 1.2 milhões. Achei que ia ser mais", disse.





Black então explicou que nas edições anteriores a dele os números eram bem mais altos. "Porque nas outras edições o pessoal saía com 7, 8 milhões... eu falei, caralh*, só isso?", relembrou.

"Eu saí até meio mal, pô 1 milhão... fui uma merda então", seguiu ele, rindo.

Por fim, o peão revelou que foi atrás dos números dos outros participantes e percebeu que essa foi a média da temporada inteira.

Black disse que ficou chateado com o número de seguidores que ganhou no BBB #AFazenda pic.twitter.com/rW6OD4IgpW — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 9, 2023





