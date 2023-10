Reprodução - PlayPlus - 7.10.2023 Kamila Simioni beija Jaquelline em A Fazenda 15





Kamila Simioni e Jaquelline roubaram a cena durante a festa de "A Fazenda 15". Já na madrugada do sábado (7) as peoas se beijaram na pista de dança e levaram os fãs das duas à loucura.

Mais cedo, a fazendeira Jaquelline tinha demonstrando vontade de beijar na boca durante a festa. Porém, a Record parece não ter gostado muito da cena, já que cortou de forma rápida a transmissão do beijão de Jaquelline e Simioni na noite chinesa do reality.





O corte repercutiu entre os telespectadores, que não gostaram da atitude da emissora. "Eles não querem que vejamos o que está acontecendo", comentou um internauta. "O bispo já já vai mandar tocar um louvor", ironizou outro. "O câmera desesperado quando viu a Jaque se aproximando da Simioni de novo", analisou um fã do reality. "Aí a câmera fugindo da Jaque e da Simioni tô passando mal", notou uma seguidora

Até Raissa Barbosa, ex-participante de "A Fazenda 12", analisou a transmissão do beijo das peoas. "Simioni beijou a Jake e a câmera indo com Deus em segundos", escreveu no Twitter, agora X.

"Record colocando a frase homofobia é crime, sendo que na hora que a Simioni e a Jaque foram se beijar eles cortaram a câmera e todas as vezes que elas duas estão chegando perto, agora na mesma hora, eles estão mudando, que emissora hipócrita", reclamou um telespectador da Record.

Em outro momento da noite, Simioni sensualizou ao dançar com Kally Fonseca, que segue rendendo os maiores memes da festa. A cantora da Cavaleiros do Forró já dançou no chão, caiu no colo de Simioni e dançou com WL.

Relação Simioni e Jaquelline

Apesar do beijo de língua, Simioni e Jaquelline se estranharam ao longo do confinamento. Simioni, inclusive, chamou Jaquelline de "ficha rosa", sugerindo que a peoa seria garota de programa.

"Na primeira palavra dela, eu ia falar assim: 'Sai daqui, fica rosa. Nem para estourar b*c*ta você serve lá na rua", disse ela, que se definiu como "pesadona".

A fala da advogada foi repudiada pela equipe de Jaquelline, que prometeu tomar medidas cabíveis contra Kamila Simioni.

Veja o vídeo do beijo de Simioni e Jaquelline :

JAQUELLINE DISSE QUE IA BEIJAR NESSA FESTA E BEIJOU A SIMIONI 🗣️ #AFazenda pic.twitter.com/zXWg2CZJYp — Realitys Vip #AFazenda (@RealitysVip) October 7, 2023