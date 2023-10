Reprodução/Instagram Kally Fonseca





A cantora Kally Fonseca roubou a cena, nesta quinta-feira (5), ao surgir de biquíni fio-dental para cuidar das ovelhas em "A Fazenda 15". De bota e biquíni, a peoa ignorou o frio no interior de São Paulo e sentiu dificuldade em cuidar dos animais.



Leia também A Fazenda 15: Laranjinha reclama de Kally para os companheiros na sede





Kally precisou correr para que as ovelhas ficassem no espaço correto na fazenda. "Passe", pedia Kally. "De biquíni num frio desse", ponderou Nadja Pessoa. "Eta bicha danada", disse a cantora da banda Cavaleiros do Forró.

O look escolhido pela peoa chamou a atenção da web. "Meu Deus, olha o tamanho dessa bunda", escreveu um internauta. "Ela é tão especial", se divertiu outro.





Mais cedo, Kally Fonseca conversou com as ovelhas sobre o comportamento dos animais. "Tem que ter mais paciência, para de agonia! Eu não quero nem brigar com vocês não, mas vocês são muito agoniadas", disse Kally.