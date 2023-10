Reprodução/Instagram A Fazenda 15: Márcia e Simioni batem boca após gravação: 'Não tenho medo'

O clima esquentou em A Fazenda 15 após a gravação da Hora do Faro. O motivo do bate boca foram as falas da ex-jogador de vôlei contra Shayan.

"Eu falei que não tinha intimidade", declarou Márcia.





A influenciadora afirmou que não foi isso que a atleta falou e ainda alertou. "Respeito mtuito sua idade e sua história, mas não me chama de mentirosa. Você falou que não suportava o Shay e não falou brincando".

"Tomara que esteja gravado, eu tô doida pra você ver", disse Márcia.

Na sequência, o fogo no feno aumentou. "Deixa de ser dissimulada, a verdade é uma só", comentou Simioni.

"Eu não tenho medo de você, só porque você tem essa empáfia", rebateu Fu.

Simioni então acusou a colega de confinamento de "puxar o saco" dos peões e Márcia retrucou: "Você fica nervosa porque eu transito pra todos os lados, é o meu jeito, sinto muito".

Márcia declarou que Simioni estava "transformando" a fala dela e a influenciadora negou. "Eu não tenho medo de você", comentou Fu.

"Tem algum bicho aqui pra você ter medo? Não tem ninguém te ameaçando", seguiu Simioni.

Por fim, Simioni ainda afirmou que Márcia está na mira dos peões para a roça e ela rebateu: "Me manda para a roça que vou voltar".

