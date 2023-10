Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Laranjinha descumpre regra e causa punição; saiba detalhes

Mais uma punição em A Fazenda 15. Desta vez, Laranjinha descumpriu uma regra e foi punido pela produção.

Integrante da baia desta semana, o peão lavou as mãos na pia da sede, o que é proibido, e deixou a casa sem academia por 24 horas.





Assim que a sirene tocou, o ator percebeu o que tinha feito. "Fui eu, lavei as mãos ali", comentou.

🚨PUNIÇÃO: Laranjinha lavou as mãos na pia do banheiro, não poderia, pois ele é da baia. #AFazenda pic.twitter.com/Zz0jprELnV — Central Reality (@centralreality) October 5, 2023





"Podia ser pior, achei que seria sem gás", comentou a fazendeira da semana Jaquelline.

Após a leitura, Laranjinha relembrou uma infração de Rachel Sheherazade, onde, segundo ele, ela só teria recebido um aviso da produção, e não uma punição.

"A Rachel eles alertaram, ela lavou o braço, o rosto", disse.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Laranjinha disse que não deram punição para Rachel, apenas um aviso. #AFazenda pic.twitter.com/RqGzmpJH0B — Central Reality (@centralreality) October 5, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: