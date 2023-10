Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Galisteu faz reflexão e web vê indireta para peoas

Adriane Galisteu apareceu nas redes sociais para fazer uma reflexão e parece que os internautas notaram uma cutucada para algumas peoas de A Fazenda 15.

"Não adianta nada joelho no chão, se você semeia maldade quando está de pé", disse a apresentadora em vídeo.





Nas redes sociais, a web apontou a indireta para Cariúcha e Kamila Simioni, que seguem dizendo que a apresentadora mentiu ao desmentir a cantora ao vivo .

Durante o ao vivo da quarta-feira (4), Galisteu revelou o posicionamento da Record TV sobre os episódios de homofobia contra Lucas Souza e as acusações de racismo de Cariúcha e Simioni a Rachel Sheherazade.

"Quero aproveitar e falar sobre um outro assunto com vocês, para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT das atividades das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doenças. Ela disse: 'Não cospe em mim porque você pode ser expulsa'. Foi isso", afirmou.

