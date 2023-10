Divulgação/Record TV A Fazenda vai para a sua 15ª edição e terá sua pré-estreia no dia 18 de setembro (será o dia do anúncio dos participantes).

O reality mais aguardado da Record começou! As primeiras semanas de "A Fazenda 15" mostram famosos e subcelebridades clamando por atenção.

Na última edição, a ex-paquita Barbara Borges foi quem levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, a temporada chamou atenção devido aos embates acalorados, expulsões e desistência conjunta.

Com uma edição tão caótica, telespectadores e fãs do programa mencionaram diversas vezes as regras pré-estabelecidas do reality show. Mas, afinal, agredir está liberado? E cuspir? Descubra as principais regras de "A Fazenda"!

Agressão

Assim como está previsto em lei, em "A Fazenda" agressão também é proibido. Embora o reality sobreviva com as discussões acaloradas, ao passo que a integridade física do colega é colocada em risco, o agressor está automaticamente eliminado da disputa.

Na última temporada, Shayan Haghbin e Tiago Ramos foram expulsos após um choque durante discussão. Em grupos opostos, os dois foram desclassificados.

Cuspida

O ato de cuspir é uma polêmica que acompanha "A Fazenda" há algumas edições. Na 6ª temporada, aconteceu um show de cuspes envolvendo Mateus Verdelho, Denise Rocha, Andressa Urach e Ivo Meirelles.

Rodrigo Carelli, diretor do reality, polemizou ao dizer que cuspir não é regra que acarreta eliminação automática. "Se a gente colocasse como regra que não pode cuspir… (…) [e se] alguém que falava gritando na cara um do outro, e voasse um pingo de gota (saliva), o outro poderia falar que foi cuspido!", justificou.

No entanto, ele pede para que os participantes não tenham a atitude. "O que expulsa é o que pode colocar a integridade física do outro em risco. O cuspe não entra na categoria, mas a gente pede encarecidamente que não cuspam. Não é bacana, pra gente é muito ruim aquela cena… a gente tem que colocar no ar, pois ela aconteceu. Mas é uma coisa muito ruim de ser ver".





Nada de política!

Assim como no "Big Brother Brasil", o concorrente, "A Fazenda" proíbe que assuntos externos sejam discutidos durante o confinamento. Falar de política está expressamente vetado.

O diretor do programa já enfatizou a regra durante coletiva. "Eles nunca puderam [falar de política], sempre foi uma das regras, inclusive passível de punição. Tem uma série de coisas que são regras".

Apesar a cláusula, sempre tem aquele participante que acha uma brecha! Em 2022, Deolane Bezerra viralizou após fazer diversos comentários sobre a disputa presidencial entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Fake News

As "fake news", como ferramentas de jogo, foram liberadas. Na terça-feira (3), Cariúcha acusou Rachel Sheherazade de sugerir que ela teria doença transmissível através da saliva. A informação era falsa. A emissora não ponderou o ato da participante, mas exibiu um "VAR" escancarando a mentira arquitetada por Cariúcha e Kamila Simioni.

Assédio, racismo e homofobia

A nova temporada de "A Fazenda 15" passou a omitir sinais sonoros antes das festas alertando sobre punição em caso de preconceito. "Divirtam-se, mas façam isso com responsabilidade. Não será tolerada nenhuma forma de assédio, violência, racismo e homofobia. Vocês serão avisados se passarem dos limites. A reincidência nesse caso pode levar a expulsão", avisou a direção.

No entanto, na madrugada desta quarta-feira (4), participantes tiveram atitudes consideradas homofóbicas contra Lucas Souza. A Record se manifestou em contato com o iG Gente.

"Assim como em todos os momentos de A Fazenda, a produção do reality está alerta e monitorando todo o comportamento dos participantes. No programa desta noite, ao vivo, haverá um posicionamento sobre os acontecimentos da madrugada diretamente para os peões. A Record TV esclarece que repudia qualquer forma de intolerância, assédio, violência, racismo e homofobia", afirmou o comunicado.

Tarefas



Sendo "A Fazenda" um reality rural, o envolvimento com trabalhos manuais de campo fazem parte da dinâmica. No programa, quem entra como participante tem a obrigação de realizar tarefas.

É de responsabilidade do elenco cuidar dos animais, realizar atividades agrícolas e manter a ordem e a limpeza do local. E se os participantes não realizarem as tarefas? Punição!

O programa pode punir participantes individualmente como coletivamente, privando de alimentos, fornecimento de água, suplementos e perda de poderes.





Isolamento

Pode parecer obvio, mas o isolamento do participante é fundamental para a dinâmica do reality show! Aquele integrante que de alguma forma organizar ou participar de estratégias que quebrem o isolamento estará cometendo uma infração.

Nas últimas edições, tornou-se popular a utilização de elementos externos para quebrar o isolamento do participante. Um dos meios mais conhecidos é o carro de som, que pode levar mensagens externas para o grupo isolado, interferindo diretamente na dinâmica do reality.

